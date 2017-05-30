العين يفجر غضب هزيمة الذهاب بسداسية في مرمى الاستقلال

سحق العين الإماراتي ضيفه الاستقلال الإيراني 6-1 ليصبح أول المتأهلين إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين.



وعوض العين، وصيف البطل العام الماضي، هزيمته 1-صفر في ذهاب دور الستة عشر في طهران الأسبوع الماضي ليحقق انتصارا كبيرا أمام جماهيره باستاد هزاع بن زايد.



وأنهى العين الشوط الأول متقدما 2-صفر بفضل ثنائية رائعة للبرازيلي كايو في الدقيقتين 27 و33.



وانهار الفريق الزائر في الشوط الثاني ليضيف العين أربعة أهداف أخرى عن طريق عمر عبد الرحمن (عموري) ومحمد عبد الرحمن والكوري الجنوبي لي ميونج جو ومهاجم السعودية ناصر الشمراني.



ووضع كايو أصحاب الأرض في المقدمة بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من لي.



وبعد ست دقائق استغل كايو خطأ دفاعيا لينفرد بالحارس ثم مرر الكرة من فوق رأسه قبل أن يسدد في المرمى الخالي.



وفي الشوط الثاني عزز عموري تقدم العين بعدما انقض أفضل لاعب في آسيا العام الماضي بشكل رائع على كرة وصلت إليه بعد تمريرة عرضية من شقيقه محمد عبد الرحمن ولمست رأس أحد المدافعين في الدقيقة 49.



وأضاف لي هدفا رابعا بتسديدة قوية بعد تمريرة بالكعب من الشمراني في الدقيقة 56 ثم جاء الهدف الخامس بعد أربع دقائق عبر محمد عبد الرحمن بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.



وترك الشمراني بصمته حين أضاف الهدف السادس بعدما وضعته تمريرة عموري في موقف انفراد بالحارس قبل ربع ساعة على النهاية.



وقلص كافح رضائي الفارق للاستقلال من ركلة حرة قبل سبع دقائق على النهاية لكن العين اقترب من التسجيل مجددا في الدقائق الأخيرة ليحقق أكبر انتصار لناد إماراتي على منافس إيراني في آسيا.

