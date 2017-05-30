كوبر يعيد عاشور إلى قائمة "الفراعنة" بعد غياب

عاد حسام عاشور إلى تشكيلة منتخب مصر لأول مرة منذ 2013، استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم، بعد يوم واحد من انفراده بلقب الأكثر تتويجا بالألقاب في بلاده.



ورغم غياب عاشور بسبب الإيقاف أمس الاثنين، فقد أصبح اللاعب الأكثر تتويجا في الكرة المصرية برصيد 31 لقبا، وفقا لموقع مونديال11.كوم للإحصاءات، مستفيدا من ضمان الأهلي إحراز لقب الدوري.



وخاض عاشور 11 مباراة دولية مع منتخب مصر كان آخرها عندما خسر 6-1 أمام غانا في تصفيات كأس العالم في أكتوبر 2013.



وقال الاتحاد المصري بصفحته على فيسبوك يوم الثلاثاء إن هيكتور كوبر مدرب مصر اختار 15 لاعبا محليا للعب في ضيافة تونس في 11 يونيوالمقبل ضمن تصفيات كأس الأمم 2019.



وسبق أن اختار كوبر في وقت سابق من الشهر الجاري عشرة لاعبين محترفين في الخارج.



وإلى جانب عاشور اختار كوبر سبعة لاعبين آخرين من الأهلي وخمسة لاعبين من الزمالك، منهم محمود عبد المنعم "كهربا" الذي انتهت إعارته للاتحاد السعودي، إضافة إلى أحمد الشيخ هداف الدوري المحلي والقائد المخضرم عصام الحضري حارس وادي دجلة.



وقال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إن الفريق سيبدأ معسكرا يوم الأحد المقبل قبل السفر للعب في ضيافة تونس في انطلاق مشوار التصفيات الافريقية.



وكانت مصر بلغت نهائي كأس الأمم الافريقية 2017 قبل أن تخسر أمام الكاميرون.



وجاءت التشكيلة الكاملة لمصر على النحو التالي:

حراس مرمى: عصام الحضري (وادي دجلة) شريف إكرامي (الأهلي) أحمد الشناوي (الزمالك).



مدافعون: أحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي) محمد عبد الشافي (الأهلي السعودي) عمر جابر (بازل السويسري) كريم حافظ (لانس الفرنسي) أحمد فتحي (الأهلي) أحمد حجازي (الأهلي) سعد سمير (الأهلي) رامي ربيعة (الأهلي) علي جبر (الزمالك).



لاعبو وسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (أندرلخت البلجيكي) سام مرسي (ويجان الإنجليزي) رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) عبد الله السعيد (الأهلي) حسام عاشور (الأهلي) طارق حامد (الزمالك) مصطفى فتحي (الزمالك) أحمد الشيخ (مصر للمقاصة).



مهاجمون: محمد صلاح (روما الإيطالي) عمرو وردة (باوك اليوناني) محمود عبد المنعم "كهربا" (الزمالك) عمرو جمال (الأهلي).