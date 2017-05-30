محرز في بيان: أريد الرحيل.. طموحاتي تتجاوز ليستر

أعلن رياض محرز، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي رغبته في الرحيل عن النادي بعد عام من تحقيقه لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ ناديه.

وقال محرز الذي انضم لصفوف ليستر قادما من نادي لو هافر الفرنسي في صفقة ترددت تقارير أنها بلغت 400 ألف جنيه إسترليني في 2014، إنه كان قد وافق على البقاء لموسم آخر عقب مفاوضات جيدة مع رئيس النادي، إثر فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. ولكنه أضاف إنه لديه طموحا كبيرا وأنه أبلغ النادي أنه حان وقت الرحيل.

وخاض محرز، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي العام الماضي، 48 مباراة مع ليستر هذا الموسم، وسجل عشرة أهداف وصنع سبعة أهداف بعد بداية سيئة لليستر أدت إلى إنهاء الفريق الدوري في المركز الثاني عشر ووصوله لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وفي بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) كتب محرز: بقدر احترامي وتقديري لفريق ليستر، أريد أن أكون صريحا وشفافا. لقد أخبرت النادي بأنني أشعر أن الوقت قد حان للرحيل.

وأضاف : أجريت مناقشة جيدة مع رئيس النادي الصيف الماضي، واتفقنا حينها أن أبقى لعام آخر لمساعدة الفريق بأقصى ما عندي، بعد نقلة التتويج باللقب والمشاركة في دوري الأبطال.

وتابع : لقد خضت أفضل أربعة مواسم في مسيرتي مع ليستر، وأحببت كل لحظة. أشعر بفخر هائل بكوني كنت جزءا فيما حققته مع النادي، والذي تكلل بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وأكد : العلاقة التي أتشارك فيها مع النادي وجماهيرنا العظيمة شيئا سأثمنه للأبد وأتمنى فعلا أن يتفهموا ويحترموا قراري.