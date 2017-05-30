مرتضى منصور يقفل الباب أمام عودة كهربا إلى اتحاد جدة

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك استمرار محمود كهربا في صفوف الفريق وعدم إعارته أو بيع عقده في الفترة الحالية، بعدما عاد إلى صفوف الفريق عقب نهاية تجربته مع اتحاد جدة.

وخاض كهربا تجربة احترافية مميزة مع اتحاد جدة في الموسم الماضي وكان هداف الفريق وأسهم بحصوله على كأس ولي العهد بتسجيله هدف الفوز في مباراة النصر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لنادي الزمالك: كهربا لاعب للزمالك، ولن أبيع عقده أو إعارة، ونحن لدينا عدة بطولات ننافس عليها، وعندما رحل في المرة الأولى إلى اتحاد جدة كان بسبب مشكلته مع المدير الفني السابق بالإضافة إلى العرض المالي، ونحن لدينا المال ولا نحتاج إلى بيع عقده.



وأضاف: اللاعب الذي يريده البرتغالي إيناسيو سيبقى، ولن ندعه يرحل، كما سيتم تغريمه 200 ألف جنيه وسيعاقب بمثلها عند تكرار ذلك.