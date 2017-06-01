المغرب تخسر من هولندا بهدفين في مباراة ودية

خسر المنتخب المغربي 1 - 2 أمام ضيفه منتخب هولندا في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الأربعاء على ملعب (أدرار) بمدينة أغادير المغربية في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.



وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الهولندي بهدف حمل توقيع كوينسي بروميس في الدقيقة 22 من متابعة لتمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى عن طريق زميله ممفيس ديباي.



وفي الشوط الثاني، أضاف فينسينت يانسن الهدف الثاني لمنتخب هولندا في الدقيقة 68، بعدما تابع تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى عن طريق بروميس، ليهيأ الكرة لنفسه داخل منطقة الجزاء، ويسدد دون مضايقة من أحد داخل المرمى.



واضطر المنتخب الهولندي للعب بعشرة لاعبين في الدقيقة 70 بعدما حصل لاعبه ماتياس دي ليخت على البطاقة الحمراء، إثر تعمده إعاقة وليد ازارو لاعب المنتخب المغربي وهو في وضع انفراد بالمرمى، ليحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة أحرز منها النجم المخضرم مبارك بوصوفا هدف المنتخب المغربي الوحيد في الدقيقة 72.



حاول المنتخب المغربي استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الهولندي.



ويحل المنتخب المغربي ضيفا على نظيره الكاميروني في التاسع من يونيو المقبل، قبل أن يواجه منتخب مالي في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا عام 2018.



ويحتل المنتخب المغربي الملقب بـ(أسود الأطلس) المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بفارق نقطتين خلف منتخب كوت ديفوار (المتصدر) بعد إقامة جولتين من مباريات المجموعة، التي تضم أيضا منتخب الجابون.



في المقابل، يستعد المنتخب الهولندي لملاقاة ضيفه منتخب لوكسمبورغ في التاسع من الشهر القادم، ضمن الجولة السادسة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، التي تضم أيضا منتخبات فرنسا والسويد وبلغاريا وبيلاروس.



ويحتل المنتخب الهولندي المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق ست نقاط خلف المنتخب الفرنسي (المتصدر).