المريخ يخسر أمام فيروفياريو ويعقد موقفه في أبطال أفريقيا

تعثر المريخ السوداني للمرة الثانية على التوالي بخسارته أمام فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي بهدف دايو أنتونيو السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وتجمد رصيد المريخ عند نقطة يتيمة من ثلاث مباريات، بعد تعادله مع مواطنه الهلال 1-1 افتتاحا ثم خسارته أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي 1-2، فيما رفع فيروفياريو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني موقتا.



وضمن المجموعة الرابعة، الحق زاناكو الزامبي الخسارة الثالثة على التوالي بضيفه كوتون سبور الكاميروني 2-1.

سجل للفائز سايث ساكالا (10) وديدي كيتومبو (85)، وللخاسر سليمان موسى (26).

وارتقى زاناكو الى المركز الأول بسبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المصري الذي يستقبل الوداد البيضاوي المغربي (3 نقاط) الأحد.