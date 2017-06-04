الأهلي المصري يشكو كوليبالي إلى فيفا

أكد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري يوم الاحد، أنه تم تقديم شكوى رسمية ضد المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الساعات الماضية بعدما سافر اللاعب إلى لندن بدون إذن، وذلك حفاظًا على حقوق النادي .



وسافر كوليبالي إلى لندن سرا عقب مباراة فريقه أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا دون إخطار مسؤولي الأهلي وترددت أنباء قوية عن اجراء المهاجم الإيفواري للكشف الطبي في أحد الأندية الإنجليزية.



وأوضح طاهر في بيان إعلامي أنه تم تكليف المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، وعصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات خلال الأيام الماضية بإعداد ملف شامل عن كل ما يخص اللاعب، وتم إرساله للفيفا حفاظا على حقوق النادي .



وشدد رئيس الاهلي على أن موقف الأهلي قوي في تلك القضية، خاصة أن اللاعب حصل على كل مستحقاته المالية، ولم يتعرض لأي شيء يجعله يقدم على تلك الخطوة، ومن ثم فإن الأهلي سوف يكمل المشوار للنهاية ويسير في طريقه عبر القنوات الشرعية للحفاظ على حقوق النادي.



ونفى طاهر ما تردد خلال الأيام الماضية حول تلقي الأهلي عروضا من قبل بعض الأندية الإنجليزية لضم كوليبالي، مؤكدًا أن الأهلي لم يتلق أية عروض رسمية منذ سفر كوليبالي بدون إذن، وانه فقط تلقى مكالمة هاتفية من وكيل أعمال اللاعب ينقل فيها رغبته في فسخ تعاقده مع النادي.



وشدد طاهر على أن الأهلي متمسك بحقوقه كاملة، وسوف يسير في كل الاتجاهات بعد تصعيد المشكلة للفيفا.