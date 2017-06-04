معلول يستبعد العكايشي وعبدالنور من تشكيلة تونس

سيغيب أيمن عبد النور مدافع فالنسيا الإسباني وأحمد العكايشي مهاجم اتحاد جدة عن تشكيلة تونس لمواجهة مصر يوم الأحد المقبل في ملعب رادس بالعاصمة في بداية مشوار الفريقين بتصفيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2019 في الكاميرون.



ولم ينضم عبد النور وحارس المرمى أيمن المثلوثي ومحمد علي اليعقوبي للتشكيلة الأولى للمدرب نبيل معلول بسبب الإصابة ووهبي الخزري لاعب وسط سندرلاند الإنجليزي لأسباب خاصة وأحمد العكايشي مهاجم اتحاد جدة لأسباب انضباطية.



وفي المقابل ضمت التشكيلة التي أعلنها معلول (55 عاما)، الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي خلفا للبولندي هنري كاسبرتشاك، لأول مرة كلا من كريم العريبي لاعب وسط تشيزينا الإيطالي وسليم بن عثمان من لوكوموتيف جورنا البلغاري وإسماعيل ساسي من ليماسول القبرصي وماهر الصغير من البنزرتي.



وتستضيف تونس المنتخب المصري وصيف بطل كأس الأمم باستاد رادس في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضا النيجر وسوازيلاند.