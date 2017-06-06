العراق وكوريا الجنوبية يتواجهان ودياً في رأس الخيمة

يلتقي المنتخب العراقي لكرة القدم مع نظيره الكوري الجنوبي وديا، الأربعاء، في رأس الخيمة، استعدادا لمواجهة اليابان ضمن تصفيات مونديال 2018 في روسيا.

ويلعب العراق مع اليابان في 13 يونيو الجاري في طهران في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية.

يذكر أن أول وثاني كل من المجموعتين يتأهل مباشرة إلى النهائيات في روسيا، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا يتأهل الفائز فيه لخوض ملحق آخر عالمي ضد رابع منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

واستدعى مدرب المنتخب العراقي باسم قاسم قائمة من 23 لاعبا، هم جلال حسن ومحمد كاصد وفهد طالب وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وهمام طارق وعلي عدنان ووليد سالم وأحمد عبد الرضا وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين وسعد عبد الأمير وأمجد عطوان ومهدي كامل وأحمد ياسين وعلي حصني وبشار رسن ومهند عبد الرحيم وحمادي أحمد وعلي بهجت وريبين سولاقا وبروا نوري ومصطفى ناظم.