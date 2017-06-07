أمين "الآسيوي": يحق للاعبين رفض التصريح للقناة الناقلة

يراقب مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأزمة السياسية بين قطر وجيرانها في الخليج على خلفية قطع السعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر صباح الإثنين.



وقال ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي إن الاتحاد القاري لا يزال في مرحلة تقييم للموقف. وأضاف: هناك متابعة مكثفة للتطورات، في انتظار حصر التأثيرات على المنتخبات والأندية التي ستخوض مبارياتها في الدوحة.



وأكد ويندسور أن من حق مسؤولي أندية ومنتخبات السعودية والإمارات رفض الحديث إلى مراسلي القناة الناقلة، وزاد: لا يمكن إجبار اللاعبين والمسؤولين على الحديث إلى القناة التلفزيونية الناقلة ومن حقهم رفض الإدلاء بالتصريحات.