سياسية ألمانية: قطر لا تستحق استضافة كأس العالم

اعتبرت كلوديا روث، نائب رئيس مجلس النواب الألماني، أن قطع العلاقات السياسية بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر دليل دامغ على أن الأخيرة ليست البلد المناسب لاستضافة كأس العالم، ومطالبة في الوقت ذاته رينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني وعضو مجلس فيفا، بوضع معايير واضحة لمنح تنظيم كأس العالم.

وقالت روث في تصريح لصحيفة "دي فيلت": اختيار قطر منذ البداية كان قراراً خاطئاً، ولم يكن رياضياً، بل جاء بسبب المال، فكيف يتم منح تنظيم كأس العالم ليس لها تاريخ كروي وترعى الإرهاب حول العالم، ولا تحترم حقوق الإنسان؟ ودليل ذلك وفاة أكثر من عامل في المنشآت التي تبنى استعداداً لتنظيم كأس العالم.

وفي تصريحات أخرى لروث نقلتها صحيفة "إتش إن أي" الألمانية الإلكترونية، قالت كلوديا: لطالما كنت أطلب من رينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني وعضو الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل وضع معايير واضحة لاستضافة بطولة كأس العالم.

وسبق أن صرح رينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، مساء الثلاثاء، بأنه يتوقع مقاطعة كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن البطولة لا يمكن أن تلعب في بلدان ناشطة في دعم الإرهاب.