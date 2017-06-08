كوبر يطالب لاعبي "الفراعنة" بالتحلي بروح كأس إفريقيا

طالب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر، لاعبي فريقه بالتحلي بالروح القتالية التي ظهر بها في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الأخيرة في مواجهة تونس يوم الأحد المقبل، باستاد رادس في العاصمة التونسية في افتتاح مسيرتيهما في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية التي تقام في الكاميرون في 2019.

وكان منتخب مصر بلغ المباراة النهائية في البطولة الإفريقية التي استضافتها الغابون مطلع العام الحالي، لكنه خسر أمام الكاميرون.

وقال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، إن كوبر كان حريصا على عقد اجتماع مع اللاعبين في المعسكر المقام حاليا في برج العرب لتوضيح المهام المكلفين بها قبل المواجهة التونسية الصعبة.

وأضاف لهيطة لرويترز: "كوبر طالب اللاعبين بالتركيز الشديد لتخطي تونس باعتبار أن ضربة البداية في أي بطولة تكون صعبة ولا بد من الفوز".

وتابع: "المدرب الأرجنتيني كان حريصا كل الحرص على تحذير اللاعبين من قوة المنافس ومطالبتهم بالالتزام بالتعليمات مع استحضار روح بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بالغابون".

وأكد مدير المنتخب على أن كوبر طالب اللاعبين بعدم الاعتراض على حكم المباراة والتركيز في أداء المهام المكلفين بها.

ويتوجه منتخب مصر غدا الجمعة إلى تونس بتشكيلة تضم 24 لاعبا بعد استبعاد محمود حسن (تريزيجيه) بسبب الإصابة.

وأصيب تريزيجيه بجرح قطعي في الساق قبل يومين وقرر الجهاز الفني والطبي استبعاده من تشكيلة المنتخب المسافرة.

ورفض كوبر الاستعانة بلاعب بديل لتريزيجيه مفضلا الاعتماد على العناصر الموجودة في المعسكر.

وتلعب مصر في التصفيات الإفريقية ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضا منتخبي النيجر وسوازيلاند.