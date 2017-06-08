وفاق سطيف بطلاً للدوري الجزائري

توج وفاق سطيف بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم هذا الموسم، مستفيدا من فوزه 3 - صفر على مضيفه مولودية بجاية، وخسارة ملاحقه المباشر مولودية الجزائر 2 -3 امام مضيفه سريع غليزان يوم الأربعاء، ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.



رفع وفاق سطيف رصيده الى 54 نقطة متقدما بسبع نقاط عن مولودية الجزائر قبل جولتين من ختام الموسم.

وسجل عبد الحكيم امقران وميلود ربيعي ومحمد خثير زيتي، أهداف وفاق سطيف في الدقائق 36 و69 و85 على الترتيب.



واللقب هو الثامن لوفاق سطيف في تاريخه، بعد توج بالبطولة أعوام 1968 و1987 و2007 و2009 و2012 و2013 و2015.