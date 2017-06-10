أعمال العنف تسيطر على صراع الهبوط في الدوري الجزائري

سيطرت أعمال الشغب على المباراة التي تعادل فيها اتحاد الحراش مع ضيفه سريع غليزان سلبيا يوم السبت، ضمن المرحلة 29 قبل الأخيرة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.



ويتصارع اتحاد الحراش وسريع غليزان على البقاء في دوري الاضواء، بعدما تأكد هبوط مولودية بجاية وشباب باتنة إلى الدرجة الثانية.



وشهدت المباراة أعمال شغب في دقائقها الاخيرة، عندما قام مشجعون غاضبون قال شهود عيان أنهم محسوبون على نادي اتحاد الحراش، برمي مقذوفات إلى الملعب قبل اجتياحه احتجاجا على نتيجة المباراة، مما تسبب في إصابة بعض الاشخاص، في الوقت الذي لجأ فيه لاعبو الفريقين والحكام الى غرف الملابس.



وأمر حكم المباراة باستئناف اللعب بعد نحو 45 دقيقة في ظروف تنظيمية صعبة ، دون أن تشهد المباراة تغييرا في نتيجتها.



ويتوجب على اتحاد الحراش الفوز في مباراته الأخيرة أمام مضيفه أولمبي المدية إذا ما أراد البقاء بعدما بات في رصيده 35 نقطة، في حين قد لا يكفي الفوز سريع غليزان لتحقيق هذا الهدف عندما يواجه ضيفه شباب باتنة، خاصة وأنه يحتل المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.