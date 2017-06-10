تصفيات أمم إفريقيا.. الكاميرون تعبر المغرب بهدف

استهل المنتخب الكاميروني مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها الكاميرون بالفوز على ضيفه المغربي 1 - صفر يوم السبت، على ملعب أحمد أهيدجو بمدينة ياوندي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.



ويدين منتخب الأسود الكاميرونية بالفضل في هذا الفوز لفانسون أبوبكر مهاجم بشكتاش التركي والذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 29.



وألغى حكم المباراة تيسيما ويسا باملاك هدفا سجله وليد أزارو للمنتخب المغربي في الدقيقة 38 بداعي التسلل.



وتصدر المنتخب الكاميرونى ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع منتخب مالاوي الذى فاز على جزر القمر 1 -صفر.