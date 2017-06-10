نبيل معلول: هيكتور كوبر رفع مستوى منتخب مصر

قال نبيل معلول مدرب منتخب تونس إنه يتوقع خوض مباراة صعبة أمام ضيفه المصري في مستهل مشوار الفريقين بتصفيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم بالكاميرون 2019.



وأضاف معلول الذي سيخوض أولى مبارياته الرسمية بعد عودته لتدريب تونس: ننتظر مباراة صعبة أمام مصر دون أدنى شك. يعتبر المنتخب المصري حاليا من أفضل المنتخبات الموجودة على الساحة الإفريقية.



وتابع معلول في مؤتمر صحفي: يحتل منتخب مصر صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية وهو يستحق ذلك لما قدمه من إمكانيات في الفترة الأخيرة خاصة بعد تولي هيكتور كوبر مسؤولية الجهاز الفني للفريق.



وتابع: ليس من السهل الغياب لثلاث مرات متتالية عن نهائيات كأس الأمم الافريقية لتبلغ بعدها المباراة النهائية. كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من الانتصار على المنتخب الكاميروني والتتويج باللقب.



وخسر المنتخب المصري 2-1 في المباراة النهائية لكأس امم افريقيا 2017 بالغابون أمام نظيره الكاميروني.



وأكد مدرب تونس على أن فريقه جاهز بشكل جيد رغم غياب مجموعة من اللاعبين عن خط الدفاع شاركوا ضمن التشكيلة الأساسية بنهائيات كأس الأمم الأفريقية السابقة.





وسيفتقد منتخب تونس لجهود لاعبين أصحاب الخبرة بغياب حارسه الأساسي أيمن المثلوثي والمدافعين أيمن عبد النور لاعب فالنسيا الإسباني ومحمد علي اليعقوبي لاعب ريز سبور التركي إضافة لوهبي الخزري لاعب وسط سندرلاند الإنجليزي.



وأكد معلول على أن فريقه لن يتأثر بالغيابات، وقال: نملك رصيدا ثريا يمكننا من تعويض الغائبين بشكل جيد والاستعداد للمواجهة، ونحن بدأنا استعداداتنا للمواجهة مبكرا من أجل بلوغ قمة مستوانا.



وتلعب تونس الفائزة باللقب القاري مرة واحدة عام 2004 ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب مصر والنيجر وسوازيلاند.