"فيفا" يستبدل الحكم القطري في مباراة الإمارات وتايلاند

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم السبت أن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وافق على طلبه استبدال طاقم الحكام القطري الذي كان من المقرر أن يتولى إدارة مباراته أمام تايلاند ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.

وقال الاتحاد الاماراتي عبر "تويتر" يوم السبت: ردا على خطاب الاتحاد الاماراتي: الاتحاد الدولي "فيفا" يوافق على تغير الطاقم القطري ويعين طاقم سنغافوري وماليزي لمباراة الإمارات أمام تايلاند.

وكان الاتحاد الدولي قد عين طاقم التحكيم القطري المؤلف من الحكم الرئيسي فهد جابر المري والمساعدين يوسف الشمري وجمعة البوراشد، مع سعود العذبة حكما رابعا، لادارة اللقاء المقرر في 13 يونيو في بانكوك، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم في روسيا السنة المقبلة.