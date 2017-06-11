مرزوق الغانم يترك مجلس الأمة.. ويتحول إلى مهاجم هداف

تخلى مرزوق الغانم عن مطرقة رئيس مجلس الأمة وقاد النواب في مباراة مكتملة النصاب ضد الحكومة في كرة القدم وسبقتها تصريحاتٌ من الجانبين بعضها متفائل والآخر متوقع للخسارة .

أمامَ انظار رئيس الحكومة الكويتية تقدم فريق الوزراء بهدف من مسافة بعيدة عن طريق عبداللطيف الروضان ليعتقد الحاضرون أن الحكومة في طريقها لاسقاط النواب في فخ الهزيمة إلا أن أعضاء السلطة التشريعية بمختلف تكتلاتهم سرعان ما توحدوا واستطاعوا تسجيل هدفين بأقدام الرئيس مرزوق الغانم .

الخسارةُ دفعت الحكومة إلى الطعن على نتيجة المباراة على اعتبارها غير دستورية بعدَ استعانة النواب باللاعب بدر المطوع .

أمسيةٌ رمضانية يترقبها الكويتيون في كل عام واثبتت كرة القدم من خلالها بأنها تجمع ولا تفرق وهذا ما تحقق على صالة دورة الروضان الرمضانية التي كانت مسرحا لاذابة جميع الخلافات ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.