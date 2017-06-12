باوزا: سعيد بتدريبي الإمارات.. وسنتخطى تايلاند

أبدى الأرجنتيني إدغاردو باوزا مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، تفاؤله بإمكانية فوز فريقه على تايلاند غدا الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 مؤكدا أن بدايته مع الإمارات ستكون "موفقة".



وتسعى الإمارات لتحسين مركزها حيث تملك 9 نقاط من 7 مباريات في المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن تايلاند متذيلة الترتيب قبل لقاء الفريقين غدا على ملعب راغامنغالا في العاصمة بانكوك.

وقال باوزا خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء والذي اقيم الاثنين إنه متفائل وسعيد بمهمته مع المنتخب "على الرغم من قصر فترة الاعداد وتعدد الغيابات بالفريق".



وأضاف باوزا في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الإماراتي على الانترنت: "أثق في أن بدايتي ستكون موفقة مع منتخب الإمارات عند مواجهة تايلاند. حالة اللاعبين جيدة وظهروا بمستويات مميزة. تجاوبوا معي خلال التدريبات والتحضيرات التي سبقت المباراة".



وتتصدر اليابان والسعودية واستراليا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة لكل منهم وذلك عقب فوز استراليا على السعودية 3-2 يوم الخميس الماضي.



وعن مدى تأثير اتساع الفارق بين الإمارات والمنتخبات الثلاثة الأخرى لسبع نقاط قال باوزا "هذه النتيجة لا تشكل أي عبء علينا لأننا نسعى لتحقيق الفوز".



وتابع: "نسعى للفوز سواء أمام تايلاند أو في المباريات المقبلة أمام السعودية والعراق وتقليل الفارق في النقاط حتى تظل فرصة الفريق في نيل إحدى بطاقات التأهل قائمة.



وواصل: "يحدوني الأمل أن تخدمنا الظروف ونحقق طموحات الجماهير على الرغم من صعوبة المهمة".



وأشار باوزا إلى انه سعى للتأقلم مع اللاعبين ومعرفة قدراتهم خلال الفترة الماضية.



وقال: "حاولت على قدر المستطاع الوقوف علي قدرات وإمكانات اللاعبين الفنية واستفدت كثيرا من تجربة لاوس في التعرف علي اللاعبين وقدراتهم من خلال تلك المباراة".



وحققت الإمارات انتصارا كبيرا بنتيجة 4-صفر على لاوس يوم الأربعاء الماضي في مباراة ودية شكلت الظهور الأول للمدرب الأرجنتيني باوزا مع الفريق.



وأضاف باوزا: "أنا سعيد بالعمل مع هذا المنتخب وبالجهد الكبير الذي بذل في إعداد الفريق بشكل جيد. نتطلع للعودة للإمارات بالنقاط الكاملة".