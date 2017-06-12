قطر تستعين بمشاهير كرة القدم للخروج من أزمتها

استغلت قطر تواجد تشافي هيرنانديز قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق ولاعب السد الحالي، ليظهر متوسط الميدان الشهير في مقطع مصور يطالب بإنهاء مقاطعة الدول الخليجية والعربية لقطر، وهو ما طالب به التوأم الهولندي فرانك ورونالد دي بور وإيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق.

وظهر تشافي في مقطع مصور قال فيه: أود أن أدعو لإنهاء الأزمات في العالم العربي خلال شهر رمضان، وأتمنى الوصول إلى حل ليستطيع الناس العيش بسلام. مطالباً في حديثه برفع ما أسماه "الحصار" على قطر.

ولم يكن تشافي الوحيد، بل إن رونالد دي بور لاعب أياكس وبرشلونة السابق، والذي احترف في صفوف الريان والشمال القطريين، انضم إلى المطالبين بإنهاء أزمة قطر قائلاً عبر حسابه الشخصي: لا تجعلوا السياسة تؤثر على حياة الناس وتفرقهم، ولا تمنعهم من احتياجاتهم الأساسية.. ارفعوا الحصار عن قطر.



وكتب إيكر كاسياس حارس بورتو الحالي عبر صفحته الشخصية في "تويتر": يجب أن يكون الأطفال فوق أي صراع سياسي، لا تحاصروا قطر.



ويلاحظ من خلال حديث اللاعبين المذكورين تركيزهم على مصطلح الحصار في محاولة إلى كسب التعاطف من المجتمع الدولي، رغم أن ما حدث لم يكن حصاراً بل قطيعة سياسية، وأن قطر التي تمتلك الموانئ والمطارات لا زالت تستقبل المواد الغذائية ويستطيع مواطنوها السفر إلى كل الدول حول العالم من المطارات ما عدا الدول التي أعلنت مقاطعتها لقطر.

وأنشأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي وسمين في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، كان الأول بعنوان "تشافي يدعم الإرهابيين" والآخر "كاسياس يدعم الإرهابيين" في إشارة إلى ضلوع منظمات وأفراد من قطر بدعم جماعات إرهابية في أكثر من دولة، وهو ما أكده البيان الصادر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حول تصنيف بعض المنظمات كداعمة للإرهاب وقائمة من 59 شخصاً يدعمون جماعات إرهابية.