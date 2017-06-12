نائب رئيس برشلونة: لنحذر من التعامل مع المال القطري

قال مانيل أرويو، نائب رئيس برشلونة الإسباني، إن الأحداث الأخيرة التي وقعت في قطر ومقاطعة دول خليجية وعربية لها بسبب دعمها الجماعات الإرهابية ستجعلهم يفكرون بمستقبل علاقة النادي مع الخطوط الجوية القطرية كراعِ فرعي أو طيران النادي الرسمي.

وقال أرويو في مقابلة إذاعية مع راديو كاتالونيا: الأخبار الأخيرة التي سمعناها عن قطر ستجعلنا نفكر بمستقبل العلاقة مع هذا البلد وتحديداً الخطوط الجوية القطرية سواء كراع فرعي أو طيران نادي برشلونة الرسمي.

وزاد أرويو الذي يشغل منصب نائب رئيس برشلونة لشؤون الإعلام والاتصال: يجب أن يشمل ذلك جميع الشركات التي ترتبط بقطر مثل إيل كورتي إنجليس "شركة تجزئة إسبانية يملك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني حصة فيها"، وبنك باركليز وشركة فولكس واغن والعديد من الشركات التي ترتبط بعلاقات مالية مع قطر.

ودخلت مؤسسة قطر مجال الرعاية الرياضية في نادي برشلونة مطلع موسم 2011-2012 كأول معلن في تاريخ النادي الكاتالوني الممتد لأكثر من 118 عاماً، وفي 2013-2014 تحول الإعلان إلى الخطوط الجوية القطرية حتى نهاية الموسم الماضي، عندما صرح جوزيه ماريا بارتوميو أن النادي بحاجة إلى إيجاد بديل عن الرعاية القطرية لأسباب مجتمعية.

وكان نادي أهلي جدة السعودي قد فسخ عقد رعايته مع الخطوط القطرية الأسبوع الماضي بعد قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية مع قطر.