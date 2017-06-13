اليابان تسقط في فخ التعادل أمام العراق

احتفظت اليابان بصدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 رغم تعادلها 1-1 مع العراق في طهران يوم الثلاثاء.

ورفعت اليابان، التي شاركت في آخر خمس نسخ لكأس العالم، رصيدها إلى 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن السعودية وأستراليا قبل جولتين على النهاية.

ويتأهل أول فريقين مباشرة لكأس العالم ويلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة ويصعد الفائز لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في روسيا.

وفقد العراق فرصته تماما في بلوغ الملحق الآسيوي لكنه حقق نتيجة جيدة في أول مباراة رسمية للمدرب المؤقت باسم قاسم ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس.

افتتحت اليابان التسجيل مبكرا من ضربة رأس قوية ليويو أوساكو في الدقيقة الثامنة بعد ركلة ركنية.

لكن مهدي كامل أدرك التعادل في الدقيقة 73 مستغلا ارتباك الدفاع الياباني.