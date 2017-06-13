هدف مبخوت يمنح الإمارات بصيصا من الأمل

سجل علي مبخوت هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتتعادل الإمارات بشق الأنفس 1-1 مع مضيفتها تايلاند وتتمسك ببصيص الأمل في الوصول للملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وكانت آمال الإمارات ستنهار تماما في حال الهزيمة بعد تأخرها بهدف مونكول توساكراي في الدقيقة 69 قبل أن يخطف مبخوت التعادل قبل صفارة النهاية في أول مباراة للفريق العربي تحت قيادة إدجاردو باوزا.

وتولى باوزا مدرب الأرجنتين السابق المهمة خلفا للمدرب الوطني مهدي علي ونجح معه الفريق اليوم في تجنب الخسارة للمرة الثالثة على التوالي في التصفيات.

وقبل مباراتين على النهاية رفعت الإمارات رصيدها إلى 10 نقاط بالمركز الرابع بفارق 6 نقاط خلف أستراليا ثالثة الترتيب بفارق الأهداف عن السعودية صاحبة المركز الثاني واليابان المتصدرة.

ويتأهل أول فريقين مباشرة لكأس العالم ويلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة ويصعد الفائز لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في روسيا.