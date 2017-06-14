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العين الإماراتي يضم الياباني شيوتاني لمدة عامين

المصدر: العربية.نت
شيوتاني في المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعباً عيناوياً
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أعلن العين الإماراتي تعاقده مع الياباني تسوكاسا شيوتاني لمدة عامين قادما من سانفريتشي هيروشيما في أول صفقة له استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ولم يعلن العين عن قيمة صفقة شيوتاني الذي سيسجل في كشوفات الفريق كلاعب آسيوي بديلاً للكوري الجنوبي لي ميونغ، علما أنه يضم الكولومبي دانيلو أسبريا والبرازيلي كايو فرنانديز، في حين يبحث عن التعاقد مع بديل للسعودي ناصر الشمراني الذي عاد إلى فريقه الهلال السعودي بعد انتهاء فترة إعارته.

ويسعى العين لتعزيز صفوفه قبل خوضه لمباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يستضيف الهلال السعودي في 21 أغسطس المقبل ثم يحل ضيفا عليه في 11 سبتمبر.

كلمات دالّة

#العين, #الإمارات, #اليابان, #شيوتاني

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