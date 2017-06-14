تصفيات كأس العالم: قطر تتغلب على كوريا الجنوبية

انتزع منتخب قطر لكرة القدم فوزا صعبا من ضيفه منتخب كوريا الجنوبية 3 -2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

بهذا الفوز، حافظ المنتخب القطري على آماله في احتلال المركز الثالث في المجموعة، وخوض دور فاصل مع المنتخب الذي سيحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية لخوض مباراة الملحق المؤهلة للمونديال.

وسجل أهداف المنتخب القطري حسن الهيدوس (هدفين) في الدقيقتين 25 و74 وأكرم عفيف في الدقيقة 51 فيما سجل هدفي منتخب كوريا الجنوبية كي سونغ يوينغ وهوانغ هي تشان في الدقيقتين 62 و70.

ورفع منتخب قطر رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس بفارق خمس نقاط عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد المنتخب الكوري عند 13 نقطة في المركز الثاني.

وكان المنتخب الإيراني قد ضمن تأهله رسميا عن هذه المجموعة لمونديال روسيا.