فضل الله: يحق للسعودية والإمارات نقل البطولات العالمية

أكد الإعلامي، محمد فضل الله، المهتم بحقوق الملكية الفكرية بالمنافسات الرياضية، أنه يحق للسعودية والإمارات نقل البطولات الكروية العالمية، وذلك وفقاً لقوانين المنظمة الدولية للحقوق الفكرية في بكين.

وقال فضل الله ضيف نشرة أخبار الرياضة في "العربية": يتم طرح حقوق نقل المونديال حول العالم بشكل فردي لكل بلد، أما في الشرق الأوسط فيتم منحها لقناة واحدة بسبب تصنيف المنطقة العربية بـ"مينا" وهي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم الاختلافات الكبيرة، وفي المقابل تستفيد دول تقع في المنطقة من الحصول على الحقوق بشكل منفرد مثل إيران وإسرائيل وتركيا.

وزاد: لا يوجد احتكار في أوروبا لبطولات كأس العالم وكأس أوروبا، وعندما حاول فيفا تشفير البطولتين قبل 4 أعوام، رفضت المحكمة الأوروبية القرار.

وختم قائلاً: السعودية والإمارات تستطيعان مراجعة القرار لدى الجهات المعنية وطلب الحصول على الحقوق بشكل منفرد، كما أن دعم قطر للمنظمات الإرهابية ومحاولة فيفا التخلص من قضايا الفساد التي لاحقته قد يساعد في هذا الأمر.