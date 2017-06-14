فوساتي يستقيل من تدريب قطر دون كشف الأسباب

قدم الأوروغوياني، خورخي فوساتي، مدرب المنتخب القطري لكرة القدم، استقالته من منصبه بعد الفوز على كوريا الجنوبية 3-2 في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2018.

وأشار الاتحاد القطري عبر حسابه على "توتير"، إلى أن البت في أمر الاستقالة سيتم بعد الاجتماع مع المدرب، ولم يكشف المدرب المستقيل أو الاتحاد القطري الأسباب الحقيقية خلف هذه الاستقالة، فيما رجحت مصادر أن أهمها العزلة السياسية التي تعيشها قطر، بسبب الاتهامات التي تطالها بدعم الإرهاب.

وتولى فوساتي تدريب المنتخب القطري للمرة الثانية في نهاية سبتبمر الماضي، خلفا لمواطنه دانيال كارينيو، الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة أمام إيران وأوزبكستان في أول جولتين من تصفيات كأس العالم.