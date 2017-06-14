"قميص تميم" يورط المنتخب القطري.. وعقوبات بانتظاره

يواجه المنتخب القطري، عقوبات تأديبية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بسبب ارتداء لاعبيه قمصان دعم لأمير البلاد الشيخ تميم، قبل مواجهته مع منتخب كوريا الجنوبية الثلاثاء في الدوحة، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المونديالية.

ودخل اللاعبون أرضية الملعب مرتدين قمصاناً كتب عليها عبارات سياسية. كما رفع لاعب الوسط حسن الهيدوس، القميص مرسوم عليه وجه تنين نحو الجماهير عقب افتتاحه التسجيل من ركلة حرة، في الدقيقة (25).

ويمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم أي رسائل سياسية أو دينية على قمصان اللاعبين.

يذكر أن قطر المقرر أن تستضيف بطولة كأس العالم عام 2022، تواجه أزمة خطيرة مع جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما بعد مقاطعتها من قبل عدد من الدول على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إثر اتهامها بتمويل منظمات وكيانات إرهابية، وزعزعة استقرار عدد من الدول العربية.



