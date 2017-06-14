مدرب اليابان: محظوظون بتعادلنا مع العراق

يواجه البوسني-الفرنسي وحيد خليلودزيتش، مدرب منتخب اليابان لكرة القدم، ضغوطات لإعادة النظر في الأداء بعد التعادل مع العراق 1-1 الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

واعتبر رئيس الاتحاد الياباني للعبة كوزو تاشيما أن لا أعذار للنتيجة المخيبة للمباراة التي اقيمت على ملعب باس في إيران.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن تاشيما قوله: "الحرارة ليست عذرا. كان يمكن أن نخسر المباراة"، مؤكدا "اننا محظوظون لخروجنا من هنا بنقطة".

وكانت اليابان البادئة بالتسجيل عبر يويو اوساكا في الدقيقة الثامنة، ونجح العراق في ادراك التعادل عبر مهدي كامل في الدقيقة 72.

وعما اذا كان خليلودزيتش سيبقى في منصبه، قال المدير الفني في الاتحاد الياباني اكيرا نيشينو لصحيفة نيكان سبورت "بالطبع"، لكنه اضاف "هناك حاجة للمراجعة. وهناك الوقت الكافي لذلك. كيف كانت استعداداتنا حتى اليوم؟ يجب ان نكون على دراية كاملة بذلك".

من جهته، قال خليلودزيتش انه "يشعر بخيبة أمل" من اداء فريقه، معتبرا ان الاصابات اثرت على الفريق الذي كان "متعبا".

وتابع: "لست مرتاحا على الاطلاق. قلت للاعبين بين الشوطين انه يمكننا حسم المباراة في حال تسجيل هدف ثان ولكن الهدف كان في مرمانا. كنا متعبين، ولم نتمكن من تنفيذ الخطة على ارض الملعب".

وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام السعودية واستراليا، وتأتي الامارات رابعة ولها 10 نقاط.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعتين في الدور الحاسم إلى النهائيات مباشرة، ويخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا من مباراتي ذهاب وايابا، ويلتقي المتأهل منه في ملحق آخر رابع منطقة الكونكاكاف.

وبرغم اهدارها نقطتين، فان اليابان ستحجز بطاقتها إلى النهائيات في روسيا في حال فوزها على ضيفتها استراليا في 31 اغسطس، علما بانها ستواجه مضيفتها السعودية في الجولة الأخيرة في 5 سبتمبر المقبل.