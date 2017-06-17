الاتحاد المصري يرفض زيادة عدد الأجانب

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم اقتراحا بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز وسيواصل اتباع النظام الحالي حيث يستطيع كل ناد قيد ثلاثة أجانب فقط.



وطالبت أندية وبينها القطبان الأهلي والزمالك بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى أربعة اعتبارا من الموسم المقبل.



وقال الاتحاد المصري في موقعه على الإنترنت يوم السبت: تقرر قيد 25 لاعبا في قائمة كل فريق في الموسم المقبل 2017-2018 مع منح الأندية حرية التعاقد مع أي عدد من اللاعبين وإعارتهم دون القيد في القائمة، وسيستمر قيد ثلاثة لاعبين أجانب في كل ناد.



وسيفتح باب قيد اللاعبين في أغسطس آب بعد انتهاء الدوري الممتاز، الذي ضمن الأهلي احراز لقبه بالفعل، وكأس مصر هذا الموسم.