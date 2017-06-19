فوزي لقجع: نسعى لإعادة لاعب برشلونة إلى المغرب

أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم رفع وثائق للاتحاد الدولي لكرة القدم حول الاستفادة من منير حدادي لاعب برشلونة والمعار إلى فالنسيا الموسم الماضي، كونه لم يشارك إلا في دقائق معدودة مع منتخب إسبانيا قبل 3 أعوام.

وقال لقجع في تصريحات لـ"العربية": هناك فريق عمل قانوني مكلف بمتابعة القضية، وهي تسير في خطواتها القانونية.

وحول الخلاف بين حكيم زياش ومدرب المنتخب هيرفي رينار، أجاب: نسعى لحل الإشكال بين الطرفين وعودة زياش إلى المنتخب المغربي، وقريباً سيكون هناك اجتماع ثلاثي لحل إشكالية حكيم زياش.

وأكد لقجع أن قرار تقدم المغرب بملف استضافة كأس العالم 2026 سيحسم في أغسطس المقبل.