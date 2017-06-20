القضاء الإداري يحكم بإعادة مواجهة الزمالك والمقاصة

حكم القضاء الإداري المصري، الثلاثاء، بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة، التي كانت مقررة ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم، وانسحب منها الأول اعتراضا على موعد إقامتها.

وأصدرت المحكمة قرارها النهائي بشأن الدعوى القضائية التي رفعها مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بقبول الدعوى، التي قدمها مسؤولو النادي بإعادة المباراة.

واختصم مسؤولو الزمالك فيها كلا من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لوقف القرار الصادر من اتحاد الكرة بالامتناع عن إعادتها وإلزامه بتحديد موعد آخر لها.

وبعد اتخاذ لجنة المسابقات باتحاد الكرة قرارها بتاريخ 11 ابريل، بإقامة المباراة في موعد جديد هو الأحد الموافق 16 منه، أبلغ اتحاد الكرة الجهات الأمنية بالموعد الجديد وأرسلت الأخيرة موافقتها عليه.

وأصر الزمالك على موقفه الرافض لخوض المباراة إلا في الموعد الذي تحدد في وقت سابق بواسطة لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين وهو يوم 18 من الشهر عينه، ما دفع الزمالك للحضور في ملعب المباراة في ذلك اليوم بالفعل، لإثبات موقفه.

لكن اتحاد الكرة اعتبر الزمالك منسحبا من تلك المباراة، واعتمد فوز المقاصة 2-صفر، وتم تغريمه 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم الحالي.