محمد صلاح يتجه إلى إنجلترا تمهيداً لارتداء قميص ليفربول

غادر محمد صلاح نجم المنتخب المصرى وفريق روما الإيطالي القاهرة مساء الثلاثاء متوجها إلى لندن استعدادا للانضمام لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

من المقرر أن يخضع صلاح للكشف الطبي خلال زيارته للندن قبل التوقيع على عقود انتقاله لصفوف ليفربول.

ومن المقرر أن يرتدى صلاح القميص رقم 9 مع ليفربول في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بنحو 40 مليون جنيه استرليني ليصبح أغلى صفقة بيع فى تاريخ نادى روما الإيطالى ..

وقدم صلاح أفضل مواسمه منذ بدء مسيرته الاحترافية بالملاعب الأوروبية بعدما سجل 15 هدفًا في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي.