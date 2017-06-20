16 سبتمبر.. موعد انطلاق الدوري الإماراتي

أعلنت لجنة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اعتماد انطلاق المسابقة في 16 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي في 29 أبريل، بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2018 الصيف المقبل في روسيا.



وقالت اللجنة في بيان إنها عقدت اجتماعا أمس الاثنين وأسفر عن اعتماد إقامة كأس السوبر بين الجزيرة بطل الدوري والوحدة بطل الكأس في 15 سبتمبر على أن ينطلق الدوري في اليوم التالي.



وأضافت أن الموسم الجديد سيبدأ بمباراة للعين في كأس المحترفين في الرابع من سبتمبر، بسبب ارتباطه بدوري أبطال آسيا.



وسيلعب العين إياب دور الثمانية لدوري الأبطال في ضيافة الهلال السعودي في 11 سبتمبر، بينما يستضيف الذهاب في 21 أغسطس.



وستقام باقي مباريات الجولة الأولى من كأس المحترفين في الثامن والتاسع من سبتمبر.