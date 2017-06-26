الجزائري وناس يختار الانتقال إلى نابولي الإيطالي

أفادت تقارير صحفية اليوم الاثنين بأن الجزائري الدولي آدم وناس لاعب وسط بوردو الفرنسي اختار الانضمام لنادي نابولي الايطالي الذي يلعب له مواطنه فوزي غلام.



وذكرت صحيفة " ليكيب" الفرنسية في موقعها الإلكتروني، أن وناس قرر اللعب لنابولي رغم محاولة روما لضمه والعرض المغري الذي تقدم به نادي سانت بطرسبرغ الروسي.

وأوضح ذات المصدر أن وناس البالغ من العمر 20 عاما من المقرر أن يسافر إلى إيطاليا هذا الاسبوع لاجتياز الفحص الطبي، والتوقيع على عقد مع نابولي يمتد لـ5 أعوام.



وكشفت " ليكيب" أن نادي بوردو سيجني من صفقة بيع وناس أكثر من 10 ملايين يورو.