العين يعلن تعاقده مع هداف الدوري اليوناني

تعاقد العين الإماراتي الأربعاء مع الدولي السويدي ماركوس بيرغ مهاجم باناثينايكوس اليوناني لمدة سنتين، ليتابع تعزيز صفوفه قبل مواجهته الهلال السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم يعلن العين قيمة العقد مع بيرغ (30 عاما) والذي سبق له اللعب مع هامبورغ الألماني من 2009 حتى 2013 تخللتها فترة إعارة إلى ايندهوفن الهولندي ( 2010-2011)، قبل أن ينتقل الى باناثينايكوس ويسجل في صفوفه 95 هدفا ويتوج هدافا للدوري اليوناني في الموسم الماضي برصيد 22 هدفا.

وسيكون بيرغ الدولي السويدي منذ 2008 بديلا للسعودي ناصر الشمراني الذي عاد لفريقه الهلال السعودي بعد انتهاء فترة اعارته.

وكان العين تعاقد في 14 يونيو الماضي مع الياباني تسوكاسا شيوتاني قادما من سانفريتشي هيروشيما، لينضم الى البرازيلي كايو فرنانديز والكولومبي دانيلو اسبريا.

ويسعى العين لتعزيز صفوفه قبل خوضه مباراتي ربع نهائي دوري ابطال اسيا، عندما يستضيف الهلال في 21 اب/اغسطس المقبل ثم يحل ضيفا عليه في 11 سبتمبر.

ويتطلع العين إلى مسابقة دوري ابطال اسيا الذي أحرز لقبها عام 2003 وحل وصيفا في نسختي 2005 و2016 بأهمية كبيرة، ولاسيما انه احتل المركز الرابع في الدوري الإماراتي، مما يعني غيابه عن النسخة المقبلة للبطولة القارية في حال لم يصعد إلى منصة التتويج ويتوج بطلا للنسخة الحالية.