مدرب الأهلي المصري: تنتظرنا موقعة صعبة

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد حسام البدري، المدير الفني للأهلي المصري، على صعوبة مواجهة فريقه مع زاناكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على زاناكو غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال البدري -في المؤتمر الصحافي للمباراة يوم الجمعة: "مواجهة زاناكو هامة وفاصلة في مشوار الأهلي نحو التتويج باللقب القاري، وهي من أصعب المباريات للفريق في البطولة".

وتابع: "لا بديل عن الفوز على الفريق الزامبي لضمان التأهل لدور الثمانية، قبل مواجهة القطن في الجولة الاخيرة بالمجموعة".

ويتصدر زاناكو ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط يليه الأهلي بسبع نقاط في مركز الوصيف، في حين يحتل الوداد المغربي المركز الثالث بست نقاط، ويتذيل القطن الكاميروني الترتيب بلا نقاط .

وأوضح مدرب الأهلي أن الاستعداد لمواجهة الغد بدأ منذ فترة، مشيرا إلى أن منح اللاعبين الأساسيين راحة واعفائهم من المشاركة في المباريات الأخيرة للدوري، جاء لتجهيزهم لملاقاة الفريق الزامبي.

وأردف أن جميع لاعبيه على أعلى مستوى من الجاهزية الفنية والبدنية لخوض اللقاء المرتقب، ويمتلكون الإرادة والروح القتالية اللازمة لتحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط.