الأهلي يتعادل مع زاناكو.. والنجم الساحلي يتأهل

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت زاناكو الزامبي بضيفه الأهلي المصري خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتحيت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.



ورفع زاناكو رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب كما رفع الأهلي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني مؤقتا.



وفي المباراة الثانية، تأهل النجم الساحلي التونسي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتعادله مع مضيفه فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي 1 - 1 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الأولى



تقدم الفريق الموزمبيقي بهدف سجله شيليتو عمر في الدقيقة 73 من المباراة قبل أن يتعادل سليم بلجاسم للنجم الساحلي من ركلة جزاء في الدقيقة 84



ورفع النجم الساحلي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب المجموعة ليتأهل رسميا لدور الثمانية ، كما رفع فيروفياريو دا بيرا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث.