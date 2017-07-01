منتخب الإمارات للسنوكر يرفض اللعب أمام قطر

رفض المنتخب الإماراتي للسنوكر اللعب أمام نظيره القطري وانسحب من مباراته التي كانت مقررة معه، الجمعة، في الدور التمهيدي من البطولة الآسيوية المقامة حاليا في قرغيزستان وتستمر حتى 5 يوليو المقبل.

وكان مقررا أن يلعب الثنائي الإماراتي محمد شهاب وعبد الرحمن الشامسي في مواجهة القطرييين أحمد سيف ومحسن بوخشيشة، لكن المباراة لم تقم بسبب رفض بعثة الإمارات خوضها لأسباب تتعلق بالأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن محمد شهاب لاعب وإداري منتخب الإمارات في البطولة الآسيوية قوله: "قرار لاعبي المنتخب رفض اللعب أمام لاعبي قطر يأتي التزاما بتوجهات القيادة العليا المتعلقة بمقاطعة قطر".

وأضاف شهاب الفائز بذهبية فردي السنوكر لفئة الست كرات في آسيا عام 2016: "بكل تأكيد رفض اللعب سواء على صعيدي الشخصي أو على صعيد زميلي عبد الرحمن الشامسي، جاء على حساب فرصة بلوغ دور الثمانية، لكن الامتثال إلى توجهات الدولة أهم من أي لقب رياضي".