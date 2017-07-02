الاتحاد القطري يقبل استقالة فوساتي.. ويعين سانشيز

أعلن الاتحاد القطري قبول استقالة المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي التي تقدم بها بشكل مفاجىء الشهر الماضي، وتعيين مدرب منتخب دون 23 عاما الإسباني فيليكس سانشيز بشكل موقت.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري في بيان: بعد تقديم الأوروغواياني خورخي فوساتي مدرب المنتخب إستقالته سوف يتم إسناد مهمة قيادة العنابي في المرحلة المقبلة إلى الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري تحت 23 سنة.

وتتبقى لقطر مباراتان في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وذلك أمام سوريا والصين، على أن تقاما في 31 أغسطس والخامس من سبتمبر على التوالي.

وأشار رئيس الاتحاد القطري إلى وجود: أسماء لمدربين كبار مطروحة للتعاقد مع أحدها يساهم في نجاح وتطوير المشروع الكروي دون الخوض في التفاصيل.

وكان فوساتي (64 عاما) أعلن استقالته من تدريب المنتخب في أعقاب المباراة ضد كوريا الجنوبية ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية التي أقيمت في 13 يونيو في الدوحة، وفاز فيها منتخب قطر 3-2.