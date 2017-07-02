دوري أبطال أفريقيا: الزمالك يسقط في زيمبابوي

تلقت آمال الزمالك المصري في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ضربة جديدة موجعة، بعدما خسر 1 - 3 أمام مضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات (دور الستة عشر) للمسابقة القارية يوم الأحد.

وتجمد رصيد الزمالك، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي في المجموعة، عند خمس نقاط ليقبع في ذيل الترتيب، ليتأزم موقفه بشدة في الصعود إلى دور الثمانية.

في المقابل، ارتفع رصيد كابس، الذي خسر في مباراتيه الماضيتين، إلى ست نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث، وينعش حظوظه في الصعود إلى دور الثمانية.

وبادر رونالد بتومبيدزاي بالتسجيل لكابس في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل المحترف النيجيري ستانلي أوهاويتشي للزمالك في الدقيقة 44.

وأعاد عباس أميدو التقدم لكابس بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 76، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وباتت أوراق المجموعة مبعثرة تماما، حيث مازالت جميع الفرق لديها الأمل في حجز بطاقتي التأهل إلى الصعود، قبل خوض غمار الجولة الأخيرة في المجموعة الأسبوع المقبل.

ويلتقي الزمالك مع ضيفه أهلي طرابلس الليبي، صاحب المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، في الجولة السادسة، فيما يحل كابس يونايتد ضيفا على اتحاد الجزائر (المتصدر) برصيد ثماني نقاط في الجولة ذاتها.