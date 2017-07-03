الاتحاد التونسي يبعد لاعباً بعد انتقاله إلى إسرائيل

قرر الاتحاد التونسي لكرة السلة إبعاد اللاعب، مايكل رول، عن تشكيلة المنتخب الأول بعد انضمامه إلى فريق ماكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وقال علي البنزرتي، رئيس الاتحاد التونسي للعبة، في مؤتمر صحافي "عبر مايكل رول عن استعداده لتمثيل المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية لكن انتقاله إلى مكابي تل أبيب جعلنا نتخذ قراراً بعدم التعويل على خدماته، انطلاقا من ثوابت لا يمكن المساس بها".

وأعلن الاتحاد التونسي في وقت سابق انضمام رول (30 عاما)، الأميركي الأصل والذي نال الجنسية التونسية في 2015، للمعسكر التدريبي للمنتخب الأول، استعداداً لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس بالاشتراك مع السنغال في سبتمبر المقبل.

وأضاف البنزرتي: أبلغ رول مدرب المنتخب ماريو بالما بأنه سينتقل للعب في تركيا لكننا فوجئنا بتعاقده مع فريق إسرائيلي.

ونال رول، الذي سبق له اللعب في أندية إسبانية وتركية، مع تونس برونزية كأس الأمم الإفريقية على أرضها في 2015 وشارك في تصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.