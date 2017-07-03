الزمالك يوافق على إعارة فتحي إلى التعاون

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المنافس في الدوري المصري، يوم الاثنين، إن النادي وافق على إعارة صانع اللعب مصطفى فتحي إلى نادي التعاون لمدة عام، ليصبح ثاني لاعب مصري ينضم إلى الفريق السعودي خلال أسبوع بعد عصام الحضري حارس وادي دجلة ومنتخب مصر.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن منصور قوله: "فتحي سيحترف في التعاون السعودي بمبلغ مليون و400 ألف دولار".

وتابع: "في حالة شراء فتحي في مايو القادم سنحصل على ثلاثة ملايين و600 ألف دولار".

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه لا يمانع في رحيل أي لاعب عن الفريق "طالما يرغب في ذلك بشرط أن يحضر عرضا يليق به وبالنادي".

وأضاف: "في حالة فتحي كان من الضروري الموافقة فاللاعب يريد المغادرة وسيدخل للنادي 100 مليون جنيه مصري".

وكان التعاون ضم الحضري (44 عاما) لمدة موسم واحد يوم الأربعاء الماضي ليصبح أول حارس أجنبي في تاريخ الدوري السعودي في عصر الاحتراف.

ووافق الاتحاد السعودي للعبة على تعاقد الأندية مع حراس مرمى أجانب بداية من الموسم المقبل، لأول مرة منذ تطبيق نظام الاحتراف عام 1993.