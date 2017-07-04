مرتضى منصور مخاطباً إيناسيو: العدل أساس المُلك

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري إنه سيجتمع مع المدرب البرتغالي أوغوستو إيناسيو ليطالبه بالعدالة في التعامل مع اللاعبين وبتحسين الأداء في المباريات المقبلة.



وأرجأ منصور البت في مستقبل إيناسيو إلى بعد مباراة أهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال افريقيا يوم الأحد المقبل وسط تكهنات بإقالته اذا فشل وصيف البطل العام الماضي في التأهل لدور الثمانية.



وأضاف منصور الذي يملك باعا طويلا في إقالات المدربين لموقع النادي على الانترنت: سأجتمع مع إيناسيو لتوجيه رسالة له بتطبيق العدل في التعامل مع الفريق، وأكثر من لاعب اشتكى من المدرب وكان ردي دائما أنه الحاكم بأمره وسأوجه رسالة له بأن العدل أساس الملك والجماهير تريد الاستمتاع بالنتائج والأداء.



وخسر الزمالك مرتين متتاليتين خارج ملعبه في دور المجموعات بدوري الأبطال أمام اتحاد العاصمة الجزائري وكابس يونايتد بطل زيمبابوي ليتأزم موقفه بعدما تذيل الترتيب.



ويتعين على الزمالك الفوز على ضيفه أهلي طرابلس من أجل التأهل إلى دور الثمانية بشرط خسارة كابس في الجزائر أمام اتحاد العاصمة.



وقال منصور إنه يأمل في حضور حوالي 40 ألف مشجع إلى استاد برج العرب على مشارف مدينة الإسكندرية الساحلية لمساندة الفريق في المباراة التي وصفها بأنها مصيرية.