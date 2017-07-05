ريجيكامب: البطولة العربية فرصة للاعبي الوحدة

عقد نادي الوحدة الإماراتي مؤتمرا صحافيا يوم الأربعاء، بحضور الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الفريق الكروي الأول الجديد.

وعبر ريجيكامب عن سعادته بقيادته للفريق الإماراتي خلال الموسم الجديد قائلا: "وافقت على تدريب الوحدة، وأعلم أنه من الكيانات الكروية الكبيرة في الإمارات، وأطمح إلى تحقيق البطولات مع الفريق خلال الفترة القادمة، وعلينا أن نبذل الكثير من الجهد لكي تعود إلى منصات التتويج".

وأضاف: "الفريق سوف يشارك في البطولة العربية بالقاهرة، وستكون فرصة لمعرفة اللاعبين عن قرب، وقبلها سنقيم معسكرا سيكون الهدف من خلاله التعرف على كافة الإمكانيات".

وتابع: "أعلم جماهيرية الفريق، وأعتبر المشاركة في البطولة محطة مهمة للاطلاع على إمكانيات عناصر الوحدة، رغم غياب عدد كبير من عناصر الفريق الأساسية التي سيصل عددها إلى 14 لاعبا بسبب الارتباطات الدولية".

وشدد المدرب الروماني: "سأعمل بكل طاقتي من أجل حصول الوحدة على البطولات والألقاب. دوري الخليج العربي (الدوري الإماراتي)، من خلال مشاهدتي، له ليست بالمسابقة السهلة، ولدى الوحدة الكثير من الكفاءات، ولا يوجد فريق لا يرغب في الحصول على الألقاب، وأرى أن الوحدة خلال المواسم الثلاثة الماضية قدم مستويات جيدة".

واسترجع المدرب الروماني ماضيه مع الكرة السعودية، قائلا: "أملك ذكريات جميلة مع فريق الهلال السعودي، وأتمنى بطبيعة الحال أن تنعكس على مرحلتي الجديدة مع الوحدة".