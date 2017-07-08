مدرب الأهلي المصري: الجماهير سلاحنا للتأهل

أكد حسام البدري، المدير الفني للأهلي المصري، أهمية مباراة فريقه، غدا السبت، أمام القطن الكاميروني في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، نظرا لأن الفوز بها سيضمن تأهل الفريق لدور الثمانية.

وقال البدري في المؤتمر الصحافي للمباراة الذي عقد اليوم الجمعة: "ندخل مواجهة الغد من أجل الفوز فقط للتأهل لدور الثمانية وإسعاد جماهير القلعة الحمراء".

وأوضح أنه حقق الهدف الأول من أهدافه في الموسم الحالي بالفوز بالدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أن تركيزه حاليا منصب على المنافسة على البطولة الإفريقية والتأهل لمونديال الأندية .

وشدد المدير الفني للأهلي على أن حضور الجماهير في لقاء الغد سيكون له دور كبير في مساعدة بطل القرن على تحقيق الفوز الذي سيؤهل الفريق للصعود للدور التالي.

وأضاف البدري أنه حرص خلال الأيام الماضية على تجهيز لاعبيه نفسيا بخلاف التجهيز الفني والبدني المعتاد حتى يتمكن لاعبوه من تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة.

وقال البدري: "على الرغم من أن الفريق يعاني من بعض الغيابات لكنني واثق في قدرة المجموعة الموجودة الحالية على تحقيق الفوز للتأهل للدور التالي".