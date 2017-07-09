الأهلي والوداد يتأهلان إلى ربع نهائي دوري الأبطال

تأهل فريقا الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي إلى دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز يوم السبت في ختام فاعليات المجموعة الرابعة من دور المجموعات للبطولة.



وفاز الأهلي على ضيفه القطن الكاميروني 3 -1 كما فاز الوداد على ضيفه زاناكو الزامبي 1 -صفر.



وعلى ستاد برج العرب تقدم القطن بهدف بنيران صديقة حمل توقيع احمد فتحي مدافع الأهلي بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12 ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك عمرو جمال التعادل للأهلي.



وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 33 ثم أحرز عمرو جمال الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 54.



وفي الدار البيضاء، سجل أشرف بن شرقي هدف الفوز للوداد في الدقيقة 68. وأكمل زاناكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد تاونجا بويمبيا في الدقيقة 58.



وتصدر الوداد المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة وحل الأهلي ثانيا برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف أمام زاناكو صاحب المركز الثالث والقطن في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.