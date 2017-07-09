عماد متعب ينفي أخبار اعتزاله كرة القدم

نفى عماد متعب مهاجم النادي الاهلي المصري التكهنات التي اثيرت بعد مباراة فريقه أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا بشأن اعتزاله في كرة القدم في نهاية الموسم الجاري .



وشارك متعب مساء السبت من على مقاعد البدلاء في لقاء الاهلي أمام القطن الكاميروني في الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات (الستة عشر ) بدوري أبطال افريقيا والذي انتهى بفوز فريقه 3- 1 .



وكان متعب وجه تحية خاصة لجماهير الأهلي مما أثار تكهنات حول كون هذه التحية بمثابة اعلان لاعتزال كرة القدم.



وقال متعب في تصريحاته للصحفيين يوم الأحد: انحنائي أمام جماهير الأهلي العظيمة أقل رد لتحيتهم الغالية ولكني لم أرسل لهم أي تحية تعني رحيلي أو اعتزالي مثلما ظن البعض .



وتابع : سعدت جدا برؤية جماهير الأهلي في المدرجات من جديد واستمرارهم أمر يسعدنا جميعا كلاعبين .



وشدد متعب على ان جماهير الأهلي كان لها دور كبير في مؤازرة اللاعبين والصعود لدور الثمانية في البطولة الإفريقية مؤكدا أنه مستمر مع ناديه حتى انتهاء مسيرته في الملاعب وعدم تفكيره في الرحيل أو الاعتزال مثلما تردد خلال الساعات الاخيرة .