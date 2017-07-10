أهلي طرابلس يقصي الزمالك من دوري الأبطال

فرض أهلي طرابلس التعادل 2-2 على مضيفه الزمالك المصري البطل خمس مرات لينتزع الفريق الليبي بطاقة التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم الأحد.



وأنهى الزمالك مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد ست نقاط بعد أن حقق فوزا واحدا في ست مباريات. ويتصدر اتحاد العاصمة، الذي سحق كابس يونايتد بطل زيمبابوي 4-صفر، الترتيب برصيد 11 نقطة يليه أهلي طرابلس بتسع نقاط في المركز الثاني.



وكان الزمالك، الذي لعب أمام حوالي 20 ألف مشجع باستاد برج العرب على مشارف مدينة الإسكندرية الساحلية، في حاجة للفوز على أهلي طرابلس وأن يتجنب اتحاد العاصمة الهزيمة أمام كابس يونايتد من أجل التأهل لدور الثمانية وبدا في الطريح الصحيح عندما وضعه المهاجم باسم مرسي في المقدمة في الدقيقة 13 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيسر محمد ناصف.



ومع تقدم اتحاد العاصمة بهدفين على كابس يونايتد في العاصمة الجزائرية كان الزمالك في وضع جيد إلا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب في نهاية الشوط الأول عندما طُرد المدافع محمود حمدي لحصوله على الإنذار الثاني في مخالفة تسببت في ركلة جزاء سجل منها محمد الغنودي هدف التعادل للفريق الليبي.



وزادت متاعب الزمالك في الدقيقة 68 عندما جعل فيفيان مابيدي القادم من افريقيا الوسطى النتيجة 2-1 لصالح أهلي طرابلس بعد أن وضع الكرة في الشباك من فوق الحارس أحمد الشناوي الذي ترك منطقة الجزاء لملاقاة لاعب الفريق الليبي.



ورغم ادراك الزمالك للتعادل بضربة رأس من لاعب الوسط معروف يوسف بعد ركلة ركنية في الدقيقة 75 فإن الفريق المصري، وصيف البطل العام الماضي، فشل في تسجيل الهدف الذي كان يحتاجه من أجل التأهل.



وسيلتقي أهلي طرابلس في دور الثمانية مع النجم الساحلي التونسي بينما يلعب اتحاد العاصمة ضد فيروفياريو بيرا الموزمبيقي