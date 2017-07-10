الترجي يصعد إلى ربع النهائي.. ويواجه الأهلي المصري

ضرب الترجي بطل تونس موعدا مع الأهلي المصري في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما أكد صدارته للمجموعة الثالثة بفوز ساحق 4-صفر على ضيفه سان جورج الإثيوبي يوم الأحد.



واختتم الترجي دور المجموعات على قمة المجموعة برصيد 12 نقطة مقابل تسع نقاط لماميلودي صن داونز الجنوب افريقي حامل اللقب الذي تعادل 1-1 مع فيتا كلوب ليرافقه إلى دور الثمانية.



وسيلتقي الترجي مع الأهلي، ثاني المجموعة الرابعة، في تكرار لنهائي 2012 عندما توج الفريق المصري باللقب بينما يلعب صن داونز ضد الوداد بطل المغرب.



وترجم الترجي، بطل افريقيا مرتين، سيطرته منذ البداية ليفتتح التسجيل عبر قائده خليل شمام في الدقيقة 29.



وبعد سبع دقائق أنهى المهاجم الشاب بلال الماجري هجمة منظمة في الشباك ليضاعف التقدم.



وأضاف البديل هيثم الجويني، العائد مؤخرا للترجي بعد فترة مع تنيريفي الإسباني، الهدف الثالث في الدقيقة 83 وأكمل المدافع علي المشاني الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع.